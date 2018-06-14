Trump, KDHC'li generali selamladı

ABD Başkanı Donald Trump, tokalaşmak için elini uzattığı KDHC'li generalin asker selamına, asker selamıyla karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un salı günü Singapur’un tatil yöresi Sentosa Adası’ndaki zirvede bir araya gelmiş, görüşmelerin resmen başlamasıyla iki ülke arasında yeni bir döneme girilmişti.

KDHC devlet medyasından buluşma sonrası yayınlanan yeni görüntüler, Trump'un, Koreli bir askeri generale selam verdiğini gösterdi.

ABD ordusu için, dostane bir yabancı ulusun subayının selamına karşılık vermek yaygın bir uygulama ve askeri profesyonelliğin göstergesi olarak kabul ediliyor. ABD başkanı içinse karşılıklı saygıya işaret eden selamı geri vermek zorunda olması yönünde bir kural yok.

Videoda, Trump ve KDHC lideri Kim Jong Un'un el sıkışmak için bir koridorda yürüdükten sonra, çift, Kim'in delegasyonunun çeşitli üyeleriyle birlikte bir odaya giriyor. Odada bulunanlarla el sıkışmaya başlayan Trump, üniformalı KDHC generali No Kwang Chol ile karşılaşınca,önce elini uzatıyor ancak general selam verince Trump da selam veriyor, ardından el sıkışıyorlar.

CNN'e konuşan emekli askeri ve diplomatik analist olan John Kirby, yaşanan anı "çarpıcı" olarak nitelendirdi. Kirby'e göre Trump'ın bu esnada yapması gereken başını sallamaya devam etmesi ve ardından tokalaşmasıydı.

"(Trump) Kendi askerleriyle bile selamlaşmıyor, askerle onu selamlıyor. Bu böyledir, başka ükelerin liderleriyle selamlaşmazsın" diyen analist, KDHC'nin bu görüntüleri bir "propaganda" malzemesi olarak kullanacağını söylüyor.