Trump KDHC lideriyle 12 Haziran'da görüşecek

ABD Başkanı Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un'un görüşmesine ilişkin belirsizlik ortadan kalktı, Trump görüşmenin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini duyurdu.

Trump, KDHC üst düzey yetkilisi Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

ABD Başkanı, Kim Yong-çol'u Beyaz Saray'dan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte uğurladı.

Kim Jong-çol ile iki saatlik görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirten Trump, Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında "12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğiz. Bunun çok başarılı bir süreç olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Trump, Kim Jong-un tarafından gönderilen mektubu aldığını ve mektubun "çok hoş ve ilginç" olduğunu dile getirerek, "Bu anlaşmayı Kuzey Kore istiyor. Mümkün olursa biz de istiyoruz" şeklinde konuştu.

KDHC ile ilgili birçok yaptırım kararının hazır olduğunu hatırlatan Donald Trump, devam eden diplomatik süreç boyunca bu yaptırımları hayata geçirmeyeceklerini, ancak Kore Yarımadası nükleerden arınana kadar yaptırımların masada olacağını söyledi.

Trump, "Bu süreçte artık 'maksimum baskı' ifadesini de kullanmayacağım." dedi.

'ASLA TEK BİR GÖRÜŞME DEMEDİM'

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini belirten ABD Başkanı Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.