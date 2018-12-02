Trump, KDHC lideri Kim Jong-un ile ikinci zirveye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile gelecek ay veya şubatta görüşebileceklerini belirtti.

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nden Washington'a dönüşünde uçakta basının sorularını yanıtlayan Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile ikinci zirvenin gerçekleşebileceği sinyalini verdi.

Kim ile diğer bir görüşmenin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "ocak ya da şubat ayında bir görüşme yapacaklarını düşündüğünü" söyledi. Trump, Kim ile zirvenin nerede yapılacağına ilişkin soruya ise "üç yer hakkında konuşulduğu ancak henüz yerlerin belirlenmediği" yanıtını verdi.

'ABD'DE GÖRÜŞÜLEBİLİR'

KDHC liderini ABD'ye davet edip etmeyeceği sorusu üzerine de Trump, "Bir noktada, evet." dedi. Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisi ise Trump'ın söz konusu açıklamaları ilişkin ikinci bir zirvenin "açıkça görünürde olduğunu" ifade etti.

Haziran ayında Singapur'da bir araya gelen liderler nükleer silahlarda arındırılma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. KDHC'nin varılan anlaşmayı sürdürdüklerini belirtmesine rağmen iki ülke arasındaki görüşmeler ABD'nin tek taraflı talepleri yüzünden kesilmişti.

KDHC'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle yapılan kutlamalarda, kıtalararası füzelerin bulunmaması dikkat çekmişti.