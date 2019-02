Trump, KDHC lideri Kim ile Vietnam’da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile ikinci görüşmesini 27-28 Şubat’ta Vietnam’da yapacağını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump “Temsilcilerim çok verimli bir toplantının ardından Kuzey Kore’den ayrıldılar ve Kim Jong-un ile ikinci zirvenin tarihi konusunda anlaştılar. Zirve Vietnam, Hanoi’de 27-28 Şubat’ta yapılacak” dedi.

Trump daha sonraki Twitter mesajında da KDHC’nin "Kim Jong-un’un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi” haline geleceğini yazdı. Trump “Kuzey Kore farklı bir roket olacak, ekonomi roketi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ile KDHC lideri arasında Kore Yarımadası’nın nükleersizleştirilmesi üzerine ilk zirve 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılmıştı.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!

