Trump, KDHC lideri ile ikinci zirveye hazırlanıyor: İlerleme kaydettik

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Nükleer Temsilci Kim Yong Chol ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, 'Kim Jong Un sabırsızlıkla bekliyor. Oldukça ilerleme kaydettik' dedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Nükleer Temsilci Kim Yong Chol ile bugün, Washington’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, iyi bir görüşme geçirdiklerini belirterek iki tarafın da “ilerleme kaydettiğini” açıkladı.

Beyaz Saray tarafından cuma günü yapılan açıklamada Trump’ın, KDHC lideri Kim Jong Un ile şubat ayı sonunda ikinci bir zirve düzenlemek istediği kaydedilmişti.

Açıklamanın ardından bugün Washington’da bir araya gelen KDHC Nükleer Temsilci Kim Yong Chol, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşme sonrası basının sorularını yanıtlayan Trump, “Kim Jong Un sabırsızlıkla bekliyor. Oldukça ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Singapur'da bir araya gelen liderler nükleer silahlarda arındırılma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. KDHC'nin varılan anlaşmayı sürdürdüklerini belirtmesine rağmen iki ülke arasındaki görüşmeler ABD'nin tek taraflı talepleri yüzünden kesilmişti.