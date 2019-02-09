Trump, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularını görmezden geldi

Trump yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım uygulanmasını talep eden senato mektubuna cevaplanması gereken 120 gün içerisinde yanıt vermedi.

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım uygulanmasını öngören Senato talebine yanıt vermedi. Senato'nun Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında tanıdığı 120 günlük süre dün sone erdi ancak Beyaz Saray'dan herhangi bir yanıt gelmedi.

ABD'nin insan hakları ihlallerine karşı devreye soktuğu Magnitsky Yasası kapsamında Trump yönetiminin Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili kimin ya da kimlerin sorumlu olduğunu ve bu kişilere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını Kongre’ye bildirmek için 120 günü vardı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 10 Ekim 2018'de Trump'a gönderilen mektupta, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının Magnitsky Yasası kapsamında 120 gün içinde açık bir şekilde ortaya konması talep ediliyordu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada ‘‘Başkan, Kongre komisyonlarının taleplerini uygun bulmadığında reddetme yetkisini saklı tutuyor’’ ifadesini kullandı.