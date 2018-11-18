Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı vahşet dolu

Cemal Kaşıkçı cinayetine ait olduğu öne sürülen ses kaydı hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 'korkunç ve şiddet dolu' olarak nitelediği kaydı dinlemek istemediğini söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda yaşanan anlara ait ses kaydı hakkında kapsamlı bir brifing aldığını, ancak ses kaydını kendisinin dinlemek istemediğini söyledi.

ABD Başkanı ses kaydını neden dinlemek istemediğini "Çünkü bir acının kaydı. Korkunç bir kayıt. Çok şiddet dolu, çok vahşi ve korkunç" diyerek açıkladı.

Dün, Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA yetkilileriyle görüşeceğini duyuran Trump, olaya ilişkin hazırlanan “çok dolu” raporun Pazartesi ve Salı günü açıklanacığını kaydetmişti.

CIA'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı haberleri dün Washington Post ve Reuters tarafından yayımlanmıştı. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde de Kaşıkçı cinayetinin gündeme geldiği bildirilmişti.