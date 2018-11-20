Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensine işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın haberinin olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Trump, açıklamasında ABD'nin Suudi Arabistan'la savunma anlaşmalarını iptal etmesinin Rusya ve Çin'e yarayacağını belirtti.

ABD Başkanı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden haberdar olsa bile Suudi Arabistan'ın, ABD'nin ‘değişmez ortağı' olmayı sürdüreceğini belirtti. Trump ayrıca, ülkesinin, İsrail'in ve bölgesel ortaklarının çıkarları için Suudi Arabistan'ın yanında kararlı şekilde durmaya niyetli olduklarını söyledi.

"Kongre farklı bir yönde gitmek konusunda özgür" diyen ABD Başkanı, kendisinin sadece ABD'nin güvenliğiyle uyumlu fikirleri değerlendirdiği söyledi.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın güvenilir bir ortağı olmayı planladığını belirten Trump, ABD istihbarat teşkilatlarının, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Washington Post gazetesi ABD merkezi haber alma teşkilatı CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını öne sürmüştü. Bu yöndeki haberlerin ardından Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo ve CIA yetkilileriyle görüşeceği bildirilmişti.