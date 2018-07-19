Trump: Karadağ, 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir

'NATO karşıtı' yorumlarıyla tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun 'üyelerini savunma' prensibini eleştirerek 'Karadağ sebebiyle 3. Dünya Savaşı çıkabilir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun kuruluş 5. maddesini eleştirerek, Karadağ sebebiyle "3. Dünya Savaşı çıkabileceğini" iddia etti.

NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. madde, ittifak tarihinde sadece bir kez, o da ABD'ye yönelik 11 Eylül 2011 saldırıları sonrasında uygulandı.

Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan Karadağ ile ilgili konuşan Fox sunucusu Tucker ''Benim oğlum niye bir saldırıdan savunmak için Karadağ'a gitmek zorunda olsun'' sorusunu yöneltti.

''Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı soruyu sorup duruyorum'' karşılığını veren Trump, 1945 sonrası en fazla savaş çıkarmış ülkenin lideri olarak şöyle devam etti:

''Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke… Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız.''

Nüfusu 630 bin, asker sayısı 2 bin olan Karadağ'ın geçen yıl NATO'ya 29. üye olarak kabul edilmesine Rusya tepki göstermişti.

Trump'ın açıklaması, ABD içerisinde tartışma yarattı. Trump, Rusya ile görüşmesinin ardından, Rusya'nın kendilerini hedef almadığını söyleyerek tepki çekmişti.