Trump: Kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump Suriye hakkında 'Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

Trump İran hakkında "Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyeceğiz'' derken "Ortadoğu'da olayların arkasında bakarsanız İran'ın parmak izini görüyorsunuz. Macron'u IŞİD karşısındaki çabalarından ötürü tebrik etmek istiyorum. İran'ın bizim başarımızdan nemalanmasını engellemelerini talep ediyorum. Ortadoğu'da zengin ülkeler var, katkı yapmadıklarını görüyoruz. Bu önemli bir konu başlığıydı. buradaki ülkeler büyük bir şekilde adım atmalılar. Finansal eforlarını artırmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.