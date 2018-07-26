Trump-Juncker görüşmesinden 'uzlaşı' çıktı

ABD ile AB arasında Mayıs ayından bu yana süren ticari gerilimi görüşmek üzere bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump gümrük vergilerinin artırılması yerine düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını duyurdu. Kararın ardından otomotiv başta olmak izere uluslararası piyasalarda artış yaşanırken, dolar değer kazandı. Ancak ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada ile süren ticari ihtilafında henüz bir adım atılmış değil.

Dün Washington’da bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump bir süredir karşılıklı olarak artırılan ek gümrük vergileri konusunda “gerilimi azaltma” yönünde anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

Trump yönetimi, Mayıs ayında çelik ve alüminyuma getirdiği tarifeler sayesinde AB ülkeleriyle daha önce eşitsiz olduğunu ileri sürdüğü ticari ilişkileri “dengelediğini” belirtmişti.

'SIFIR TARİFE, SIFIR BARİYER, SIFIR SÜBVANSİYON'

Görüşmenin öncesinde basına konuşan ikili, gümrük vergilerinin artırılması yerine düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Trump’ın AB’yi daha önce “düşman” olarak nitelemesine ithafen konuşan Juncker, "Bizler yakın partnerleriz, müttefikleriz; birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizle çalışmak zorundayız. Dünya ticaretinin, yarısını bizler temsil ediyoruz. ABD ile AB arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolar. Bu nedenle, birbirimizi hedef almak yerine birbirimizle konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Adil bir ticaret anlaşması istediklerini vurgulayan Trump ise "Eğer sıfır tarife, sıfır bariyer ve sıfır sübvansiyona ulaşabilirsek ABD bundan büyük memnuniyet duyar" sözleriyle karşılık verdi. ABD’nin ticaret politikasının “karşılıklı olma” şeklinde tanımlanabileceğini belirten Trump, AB ya da diğer ülkelerle devam eden ticari ihtilafın “doğal” olduğunu söyledi.

Trump’ın “serbest ve adil bir ticaret için gerçekten çok büyük bir gün” sözleriyle nitelediği görüşmeye rağmen ABD’nin Çin, Meksika ve Kanada ile süren ticari geriliminde herhangi bir adım atılmış değil.

OTOMOTİV HİSSELERİ YÜKSELDİ, ALMANYA 'MEMNUN'

Görüşmede uzlaşıya varılamaması durumunda Trump yönetiminin tarifeleri, AB’den otomotiv ithalatına genişletmesi bekleniyordu. Görüşmenin olumlu değerlendirilmesinin ardından Alman yetkililer, ticari tehditlerin azaltılması girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Fiat, Porsche, Volkswagen ve BMW gibi Avrupa otomotiv tekellerinin hisselerinde yüzde 2 ile 5 arasında artış yaşandı.

FRANSA: KAFAMIZA SİLAH DAYANARAK MÜZAKERE ETMEMELİYİZ

Görüşme öncesinde Trump’a çelik ve alüminyumdaki ek tarifeleri geri çekme çağrısında bulunan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ancak AB’nin “kafasına silah dayanarak” müzakere etmeyi reddetmesi gerektiğini söyleyerek ticaret anlaşmalarının “karşılıklılık ilişkisine” dayanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca AB, ABD için önemli ihracat kalemlerinden olan soya fasulyesi ve doğalgaz dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolar değerindeki ithalat için anlaşmaya varıldığını duyurdu. “Ticari tarifelerin sıfırlanması” olarak yorumlanan Trump-Juncker görüşmesinin ardından ABD Hazine tahvilleri ve dolar kısmen değer kazanırken, Çin hariç Asya piyasaları başta olmak üzere hisse senetleri değer kazandı.