Trump-Juncker görüşmesi bugün: 'Kazıklanmayacağız'

Bugün gerçekleşecek AB Komisyonu Başkanı Juncker ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri taraflar arasındaki ‘ticaret duvarları’nın kaldırılması olacak. Trump yönetimi, AB’yi teklifi kabul etmemesi durumunda otomotiv ithalatına ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker başta ticari gerilimler olmak üzere bir dizi başlığı görüşmek için bugün, Washington’da bir araya geliyor. Trump, kritik görüşme öncesi Twitter’dan yaptığı açıklamada AB'nin ticarette tüm tarife ve kısıtlamaları kaldırması gerektiğini savunarak “Bunu yapacaklarını umarak biz hazırız, ancak yapmayacaklar!” dedi.

'MASADA TEKLİF YOK'

AB ile ticaretin ABD aleyhine ilerlediğini savunan Trump, durumu “aptal ticaret” sözleriyle eleştirirken, ABD’nin korumacı ticaret politikalarını Avrupa cephesinde en sert eleştirenlerden biri Juncker olmuştu. ABD, Mart ayında alüminyum ve çeliğe getirdiği ek gümrük vergilerinin ardından otomotiv ithalatını da kısıtlayan yeni tarifeler ile ticareti bloke etmekle tehdit etmişti. Görüşmede otomotiv ithalatına getirilecek tarifeler, uzlaşılmaya çalışılan temel noktalardan birisi olacak. Müzakerede Juncker'a eşlik edecek olan AB Ticaret Temsilcisi Cecilia Malmstrom ise, "Şu anki gerilimi yatıştırmaya çalışacağız ve gerilimin daha da artmasını önlemeye çalışacağız" dedi. Jucker’in bir teklif ile gideceği iddialarını yalanlayan AB Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas da ''Masada teklif yok, bu bir tartışma ve diyalog, bu görüşmek ve diyalog içinde kalmak için bir fırsat'' ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN KAZIKLANMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Görüşmeye saatler kala Twitter’dan yaptığı açıklamalara devam eden Trump, sert açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Ne zaman ticaret görüşmelerini veya gümrük vergilerini adaletsiz vergiler karşısında kullanmayı bırakmamı isteyen zayıf bir politikacı görsem, merak ediyorum acaba ne düşünüyor olabilirler? Ne yani, çiftçilerimizin ve ülkemizin kazıklanmasına göz yummaya devam mı edeceğiz? Geçen yıl ticarette 817 milyar dolar kaybettik. Zayıflık olmaz!”

DIŞ AÇIK ARTTIKÇA TRUMP SERTLEŞİYOR

Ticaret politikaları üzerinden sert bir kampanya yürüten Trump’ın bu süreçte topladığı desteğin, kendisine karşı bir öfkeye dönüşmemesi için geri adım atmasının tehlikeli olduğu düşünülüyor. Gerçekleştirdiği mitinglerde ABD’nin her yıl yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve buna karşı kendisinden başka kimsenin savaşmadığını savunan Trump’ın, ülkesinin en büyük ekonomik sorunu olarak görülen dış ticaret açığı üzerinden yürüttüğü siyasetin iç siyasette etkili olduğu görülüyor.

Görüşmede ticaretin yanı sıra NATO, enerji güvenliği ve iktisadi büyüme gibi konular da ele alınacak.