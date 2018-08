Trump, John McCain'in cenazesine davet edilmedi

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in cenazesine davet edilmedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin ve ABD siyasetinin etkili ismi McCain, Trump'ı göçmen politikası, geçtiğimiz aylarda Putin ile Helsinki'de gerçekleştirdiği zirve ve NATO zirvesindeki tutumu sebebiyle eleştirmişti.

McCain, Trump'ın Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirve için "Bir ABD Başkanı tarafından sergilenen en kötü performans" yorumunu yapmıştı.

Trump da, daha erken bir tarihte, 2015'te başkanlık seçimleri kampanyasını başlattıktan hemen sonra, Iowa'daki mitinginde Vietnam savaşına katılan McCain'in, esir düştüğü için "bir savaş kahramanı olmadığını" söylemişti.

OBAMA VE BUSH DAVET EDİLDİ

Trump'ın davet edilmediği Washington'daki cenaze törenine, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence'in davet edilmesi ise dikkat çekti.

Trump, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Senatör McCain'in ailesine en derin taziyelerimi ve saygımı sunuyorum. Kalplerimiz ve dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.



My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

