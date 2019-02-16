Trump: Japonya beni Nobel’e aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı. 2009 yılında Obama'ya bu ödülün verildiğini hatırlatan Trump 'Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun' diye konuştu. Japon makamlarındansa Trump'ın aday gösterildiğine ilişkin bir doğrulama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, şubatta Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı görüşmeye ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Japonya Başbakanı Abe'nin kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi.

Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini belirten Trump, Japonya Başbakanı'nın kullandığı "Sizi Japonya adına aday gösteriyorum. Nobel Barış Ödülü'nün size vermelerini öneriyorum" ifadelerini aktardı.

‘OBAMA'YA VERDİLER AMA BANA VERMEZLER’

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım" diye konuştu.

Öte yandan Japonya’dan yetkililer, Abe'nin Trump'ı aday gösterdiğini doğrulamadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından haberdar olduklarını, ancak Abe ile Trump arasındaki diyaloğun detaylarıyla konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasında 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, KDHC lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

2009 yılında Nobel Barış Ödülü, dönemin ABD Başkanı Obama’ya "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışına bağlılığı" gerekçesiyle verilmişti.