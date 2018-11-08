Trump Japon gazeteciyle alay etti: Seni gerçekten anlamıyorum, Şinzo'ya selam söyle

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine soru soran Japon gazeteciye 'Seni gerçekten anlamıyorum' diye yanıt verdi. Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kast ederek gazeteciye 'Şinzo'ya selam söyle' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında ticaret ve ekonomiye ilişkin soru sormaya çalışan Japon bir gazeteciyle alay etti.

Gazeteciye aksanından dolayı "Nerelisin?" diye soran Trump, aldığı "Japonya" cevabı üzerine Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kast ederek, "Şinzo'ya selam söyle" dedi.

Japon gazetecinin sorusunu engelleyerek Şinzo Abe'yle ilişkisini öven Trump, gazetecinin soru sormayı denemesi üzerine "Seni gerçekten anlamıyorum" diyerek gazetecinin sözünü kesti.

ABD İLE JAPONYA ARASINDA TİCARET GERİLİMİ VAR

Sorunun ticaretle ilgili olduğunu anlayan Trump, Şinzo Abe için "Eminim araçlarındaki gümrük vergisinden dolayı mutludur" diyerek göndermede bulundu.

Trump'ın ABD ile Japonya arasındaki ticaretin "adil olmadığını" düşündüğü biliniyor. Trump, Japonya'nın ABD'ye otomobil satışına tepki gösteriyor.

Japonya, ABD'nin "ticaret açığını azaltma" ve "savunma harcamalarını artırma" taleplerini kısmen kabul etmişti.