Trump istedi petrol fiyatları geriledi

İran’a yönelik yeni yaptırımların ve ABD’nin petrol stoklarındaki erimenin ardından Cuma gününü 79,44 dolar ile son üç ayın en yüksek değerinden kapatan ham petrol fiyatları, ABD’nin Suudi Arabistan’a üretim kapasitesini arttırma talebi ile bugün geriledi.

ABD’nin İran’a yaptırımları tekrar gündeme getirmesinin ardından son yılların en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a üretimi üretimi artırma konusunda baskı yapmasının ardından son üç yılın en yüksek seviyesinden düştü.

'ÜRETİMİ ARTTIRMASINI İSTEDİM, KABUL ETTİ'

Müttefiklerinden İran’dan petrol ithalatını kesmelerini isteyen ABD’de petrol stoklarındaki düşüş piyasalarda ham petrol fiyatının yükselişini daha da arttırmıştı. Trump, cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada "Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden ... üretimi 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar çok yüksek! Kabul etti!" sözleri ile petrol piyasasındaki arzı arttırmaya çalışmıştı.

ABD’nin müttefiklerine baskıları ve ABD’deki petrol stoklarının erimesi haberleri ile Cuma günü 79,44 dolar ile zirveyi gören Brent tipi ham petrol, Trump’ın tweetinin ardından 78,5 dolara geriledi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC)‘nün üretimi kapasitesini arttırmaya yönelik planlı bir girişimi olmadığı müddetçe Trump’ın “ricaları” ile petrol fiyatlarındaki artışın durdurulması zor olduğunu düşünüyor. En büyük sorunlarından biri dış ticaret açığı olan ABD’nin ise petrol fiyatlarındeki artış ile büyümesini nominal olarak beslediği görülüyor.