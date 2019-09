ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdi.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Trump, "ABD Hazine Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" dedi.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019