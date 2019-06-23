Trump: İran'a saldırıyı hiç geri çekmedim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı kararı alıp 'geri çektiği' iddiasını yalanlayarak, yalnızca saldırının gerçekleşmesini engellediğini öne sürdü.

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı kararı aldığını, ancak saldırıdan 'son anda' vazgeçtiğini öne sürmüştü.

İddiayla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "İran'a saldırıyı asla geri çekmedim" dedi.

Trump, yalnızca saldırının "gerçekleşmesini engellediğini" belirterek, saldırı planına hiçbir zaman onay vermediğini söyledi.

TRUMP 'HATA' DEMİŞTİ

İran, ABD'ye ait insansız hava aracını kendi hava sahasına girdiği için vurmuş, bunun üzerine ABD ile İran arasında gerilim yaşanmıştı.

Olayın ardından açıklama yapan Trump, İHA'nın düşürülmesini "hata" olarak niteleyerek, "İnsansız bir araçtı, içinde insan olsaydı durum daha farklı olurdu" demişti.

Trump'ın açıklamasına karşın ABD basınında çıkan haberlerde Trump'ın saldırıya onay verdiği, ancak sonrasında geri çektiği söylendi.