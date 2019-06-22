Trump: İran'a karşı askeri seçenek hala masada

ABD ve İran arasındaki Körfez gerilimi yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı askeri müdahalenin hala bir olasılık olduğuna dikkati çekti.

ABD ve İran arasında Basra Körfezi'nde yükselen gerilim karşılıklı açıklamalar ile devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı ve yaptırım tehditlerine İran'dan "karşılık veririz" uyarısı geldi.

Bugün basına açıklamalarda bulunan Trump, “İran’a karşı ek yaptırımlar getiriyoruz” diye konuştu. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran’a karşı askeri müdahalenin hala bir olasılık olduğuna dikkati çekti.

İran'ın "savaş başlatan taraf olmayacağız" açıklamasına karşılık, Pentagon'un İran'a saldırı ihtimalini değerlendirmekte olduğu aktarılıyor.

'PAZARTESİ YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK'

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İran'a pazartesiden itibaren ek yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımların İran konusunda başarıya ulaşacağı, İran'ın yeniden üretken ve müreffeh bir millet olacağı günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar erken, o kadar iyi" dedi.

NE OLMUŞTU?

20 Haziran'da İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nden yaptığı açıklamada, Perşembe sabahının ilk saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk (Küresel Şahin) insansız hava aracının düşürüldüğü duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini, ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini öne sürmüştü. Trump dün yaptığı açıklamadaysa İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurmasının bir yanlışlık sonucu olabileceğini söylemişti.