Trump İran kararını bugün açıklayacak: Anlaşmadan çekilmesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran kararını bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın anlaşmadan ayrılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını bugün açıklayacağını duyurdu.

New York Times'ın haberine göre Avrupalı diplomatlar Trump'ı "anlaşmada kalmaya ikna edemediklerini" belirtirken, Trump'ın anlaşmayı sürdürme ihtimalinin "çok küçük" olduğunu söylüyorlar.

İran'la yapılan nükleer anlaşması iki yıldan uzun süren müzakerelerin ardından 2015 yılında imzalanmıştı. ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya'nın taraf olduğu anlaşmaya karşı olan Trump, göreve geldiğinden beri anlaşmadan çekilmek istiyor.

Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler Trump'a anlaşmanın sürdürülmesi için çağrıda bulunurken, İran anlaşmanın sonlanması durumunda yeni bir nükleer anlaşması için masaya oturmayacağını duyuruyor.

İran'ın ekonomik entegrasyonuna yardımcı olacak anlaşmanın, İsrail tarafından da istenmediği, İsrail'in Trump'ı anlaşmadan ayrılmaya ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

İran, anlaşmanın ABD tarafından bozulmasına "karşılık verileceğini" de bildiriyor.