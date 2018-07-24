Trump: İran ile önceki gibi 'facia' olmayan, gerçek bir anlaşmaya açığız

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada 'İran ile kendisinden önceki yönetimin yaptığı anlaşma gibi facia olmayan, gerçek bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını' ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik ağır tehditlerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda müzakere etme ihtimalinin hala masada olduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, gazilerle katıldığı bir etkinlikte konuşan Trump, "Neler olacağını göreceğiz, ancak önceki yönetim tarafından yapılan ve tam bir facia olan anlaşmadan farklı olarak, gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözlerine dün sabah saatlerinde yanıt veren Trump, şunları söylemişti:

"Bir daha asla tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."

Trump’ın tehdit içeren mesajlarına Twitter’dan sert bir dille yanıt veren İran Dışişleri bakanı Cevat Zarif ise, “Etkilenmedik. Dünya birkaç ay önce daha bile sert yaygaralara tanık oldu. Ve İranlılar -daha medeni olanlardan da olsa- 40 yıldır bu yaygaraları işitiyor. Biz binlerce yıldır buradayız ve bazı ülkelerin ömründen daha uzun süre var olan kendi imparatorluğumuz dahil imparatorlukların düşüşünü gördük. Dikkatli ol!”