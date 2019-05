Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" açıklaması sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden İran’a yönelik saldırgan açıklamalarına bugün de devam etti.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Yalan haberler, ABD’nin İran’la müzakere yapmaya çalıştığına dair hiçbir bilgisi olmadan tipik yanıltıcı bir açıklama ortaya koydu. Bu yanlış bir iddiadır. İran hazır olduğunda bizi arayacak. Bu arada, ekonomileri çökmeye devam ediyor -- İran halkı için çok üzücü!”

....Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse - very sad for the Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Mayıs 2019