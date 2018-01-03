Trump: İran halkı zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım görecek

Donald Trump, İran'da yaşananlara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran halkına seslenerek ''Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.
Çarşamba, 03 Ocak 2018 16:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sürüyor. Trump Twitter'dan yazdığı son mesajında "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz" dedi.

İran'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününe girerken ABD Başkanı Trump, Twitter'dan İran'daki olaylara ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

'ÇOK SAYGI DUYUYORUM'

Trump son Twitter mesajında "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına çok saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz" dedi.

 