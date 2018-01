Trump: İran halkı zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım görecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sürüyor. Trump Twitter'dan yazdığı son mesajında "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük yardım göreceksiniz" dedi.

İran'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününe girerken ABD Başkanı Trump, Twitter'dan İran'daki olaylara ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

'ÇOK SAYGI DUYUYORUM'

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018