Trump, İngiltere ziyaretinde protestolardan kaçmak için Londra’ya gitmeyecek

NATO zirvesinin ardından İngiltere’ye geçeceği açıklanan ABD Başkanı Trump’ın, protestolardan kaçmak için tüm görüşmelerini şehir dışında yapacak olması dikkat çekti. Trump, geçtiğimiz yıllarda da İngiltere’ye düzenleyeceği iki ziyareti olası protestolar sebebiyle iptal etmişti.

Gelecek hafta Brüksel’de gerçekleşecek NATO zirvesinin ardından İngiltere’ye ziyarette bulunacak olan ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da kendisine karşı düzenlenecek protestolardan kaçmak için tüm görüşmelerini şehir dışında yapacak.

50 BİN İMZA TOPLANDI

Son dönemde göçmen çocukları ailelerinden ayırarak askeri üslerde ve kafeslerde tutmasıyla ülkesinde de milyonlarca kişi tarafından protesto edilen Trump karşıtı gösteriler için oluşturulan imza kampanyasına daha şimdiden 50 binin üzerinde kişinin katıldı. Trump’ın ırkçı cinsiyetçi ve göçmen karşıtı politikalarının hedef alınacağı protestoların yanı sıra ABD Başkanına “hoşgeldin” diyecek bir gösterinin planlandığı da duyuruldu. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasını onaylayan Brexit taraflarının ABD ile “özel ilişkiler” yanlısı oldukları biliniyor.

TÜM ZİYARETLER ŞEHİR DIŞINDA

Başbakan Theresa May ile 16. yüzyıldan kalan bir malikanede, Kraliçe Elizabeth ile Windsor Kalesi’nde görüşecek olan Trump, sonrasında Winston Churchill’in eski evindeki smokinli yemeğe katılacak. Trump’ın katılacağı tüm davetlerin Londra şehir merkezi dışında olmasının tesadüf olduğunu öne süren İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, ziyaretlerin protestolardan kaçmak için planlanmadığını söyledi. Trump’ın Londra’daki elçilik binasına kısa bir ziyaret gerçekleştirme ihtimalinin olduğu da belirtiliyor. İngiltere hükümeti Trump’ın İskoçya’yı ziyareti sırasında güvenliğini sağlamak için 5 milyon sterlinlik bir bütçe ayırmıştı.

DAHA ÖNCE İKİ ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Ocak ayında Londra'da yeni ABD büyükelçiliğinin açılışına katılması planlanan Trump’ın ziyaretini olası protestolar sebebiyle iptal ettiği açıklanmıştı. Trump’ın Haziran 2017’deki İngiltere ziyaretini de olası protestolar sebebiyle iptal ettiği biliniyor.