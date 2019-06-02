Trump: İngiltere AB'den anlaşmasız çıkışa hazırlıklı olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkış için hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yarın başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde istediği anlaşmayı sağlayamazsa, anlaşmasız ayrılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Trump, "İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin" dedi. Açıklamalarında AB'den çıkış yanlısı Nigel Farage'ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyleyen Trump, süreci de eleştirdi. Trump, İngiltere'nin "AB'den çıkış için müzakere sürecinde tüm kozları AB'nin eline verdiğini" savundu.

JOHNSON İÇİN 'MÜKEMMEL LİDER' DEMİŞTİ

ABD Başkanı dün de İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Öte yandan Trump'ın ziyaret öncesi İngiltere iç siyaseti ile ilgili yorumlarda bulunması 'diplomatik teamüllere aykırı' bulunarak eleştirildi.

'YENİ BAŞBAKANI TRUMP SEÇMEYECEK'

İngiltere Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, Trump'ın fikirlerinin sadece kendisini bağladığını ve İngiltere'nin yeni başbakanının Trump tarafından seçilmeyeceğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, Trump'ı 'artan küresel tehdidin en korkunç örneklerinden biri' şeklinde tanımladı. Han, Observer'a verdiği röportajda, "Dünya çapında aşırı-sağ yükselişte, zor kazanılmış hak ve özgürlüklerimiz ile 70 yıldan uzun bir süredir liberal, demokratik toplumlarımızı tanımlayan değerlerimizi tehdit ediyor" dedi.

Han, "ABD ile iyi ilişkilerimiz olmalı ama Trump'ın önüne kırmızı halı sermemiz gerektiğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

YENİ LİDER TEMMUZ'A KADAR SEÇİLECEK

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini temmuz ayı sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.