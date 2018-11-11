Trump ile Putin'den 'kısa görüşme'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle yapılan anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada görüşmenin ayak üstü gerçekleştiği belirtilirken “somut konulara” değinilmediği açıklandı. Putin'in Trump ile tokalaşırken baş parmak işareti yapması dikkat çekti. Putin, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD ile kapsamlı müzakerelere yeniden başlamak istediğini ifade etmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Rusya ziyaretinde kararlaştırılan görüşme Trump tarafından reddedilmişti.
Putin, Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.