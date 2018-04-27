Trump ile Merkel görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'da görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmenin gündemini Suriye, İran, NATO'nun mali durumu ve gümrük vergisi oluşturdu.

Görüşmeden İran'a yönelik yeni karar sinyali çıkmadı. Trump'ın kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Trump İran hakkındaki soruyu "Nükleer silah sahibi olamayacaklar, size bunu söyleyebilirim" şeklinde yanıtladı.

Merkel ile Trump'ın gündeminde alüminyum ticaretine dair düzenelemeler de yer aldı. Trump Macron'a, ABD'nin Fransa ile Avrupa Birliği dışında düzenlemeler ile ticaret yapabileceklerini açıklamıştı.

Trump ise Almanya'ın NATO müttefiği olarak üzerine düşen savunma harcamalarını yapmadığını belirterek finansal katılım beklediklerini ifade etti.

KDHC lideri Kim Jong-un'la yapacağı görüşmeye de değinen Trump, bunun verimli geçmesini beklediğini ifade etti ancak nükleerden arındırma konusunda baskı yapmaya devam edeceklerini de ekledi. Trump, "Geçmiş yönetimlerin hatalarını tekrarlamayacağız. Nükleer silahlardan arındırma için baskımız sürecek. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Trump ayrıca Almanya'ın NATO müttefiği olarak üzerine düşen savunma harcamalarını yapmadığını belirterek finansal katılım beklediklerini ifade etti.