'Trump ile Kim Jong-un ikinci kez bir araya gelebilir'

Trump ve Kim arasında ikinci görüşmenin Şubat sonlarında yapılması bekleniyor.

Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci görüşmeyi Vietnam'da yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın ikinci zirve konusunda iyimser olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerçek ilerlemenin mümkün olduğunu düşündüğünü anlattı.

Pence, "İkinci zirvede, Kuzey Kore'nin gerçek nükleer silahlardan arınma sürecini başlatması için atması gereken somut adımlarla ilgili beklentilerimizi anlatacağız" diye ekledi.

Trump ve Kim arasında ikinci görüşmenin şubat sonlarında yapılması bekleniyor.