Trump ile Juncker: Bir anlaşmadan söz etmek mümkün mü?

ABD'li şirketler ve Trump yönetimi, AB ile olan ticari ilişkilerde normalleşme isterken ve tavizler verirken mevcut durumun devam ettiği görülüyor. Trump ve Juncker'in samimi görüşmesi uluslararası basında gündem oldu, peki AB-ABD ticari ilişkileri normalleşebilecek mi?

ABD Başkanı Trump ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında 25 Temmuz tarihinde Washington’da yapılan görüşme, öncesinde yaratılan onca heyecanın, tehdidin ve kriz havasının ardından AB’nin verdiği bazı sözler dışında mevcut durumun devamı ile sonuçlandı.

Her ne kadar Juncker’ın görüşmede “gerekirse ben de aptalı oynarım” sözü ve 3.5 saatlik görüşme esnasında Trump’a ticaretin önemini renkli kartlarla, basit şekillerle anlatması ilgi çekse de esasında ABD ile Almanya arasındaki çıkar çatışmalarının yansıdığı ve sonuçtan Fransa ile Hollanda’nın pek memnun olmadığı anlaşılıyor.

'RAHATLAMA' NASIL GERÇEKLEŞTİ?

NATO zirvesi öncesinde AB’yi ekonomik açıdan düşman olarak tanımlayan Trump ise bu görüşmenin ardından toplantının harika geçtiğine dair tweetler atarak “piyasaları” rahatlattı. Peki, ne oldu?

Görüşme öncesinde ABD, AB’den alacağı çelikte mevcut gümrük vergisinin üzerine % 25, alüminyum ürünlerde % 10 ve otomobil ürünlerine % 5 ek vergi getirmeyi gündeme getirirken AB de karşılık olarak 20 milyar Euro tutarında Harley Davidson, soya fasülyesi, Kentucky burbon viski, portakal suyu ve Levi’s Jeans gibi ürünlere ek vergi getireceğini ilan etmişti.

Görüşmenin ardından ise ABD öncesinde açıkladığı vergi artışından vazgeçtiğini belirterek Alman araba üreticilerini rahatlatırken (Avrupalı araba firmaları yılda 3 milyon otomobil ile ABD’deki araçların dörtte birini karşılıyor), AB de ABD’den soya fasülyesi, sıvılaştırılmış doğalgaz ve motorsiklet gibi ürünleri daha fazla alacağı sözünü verdi. Yani hem BMW hem de Harley Davidson için iyi bir haber çıktı. Yine yakın dönemde hizmetlerde, kimyasal maddelerde, tıbbi ürünlerde de gümrük vergilerinin azaltılması konusunda anlaşıldı. Böylece yıllık 1 trilyon doları aşan ürün ve hizmetlerin ticaretinin artacağı beklentisi oluşturuldu.

SOYA FASULYESİ TİCARETİ, ÇİN, ABD SEÇİMLERİ

Soya fasülyesi önemli çünkü ABD’nin Çin’e yönelik arttırdığı gümrük vergileri sonrasında Çin, aralarında soya fasülyesi olmak üzere bir dizi ürüne ek vergi getirerek karşılık vermişti. Soya fasülyesi ve diğer tarımsal ürünler ise Ortabatı ABD’de Trump’a büyük destek veren çiftçileri zora sokmuştu. Trump da geçtiğimiz ay çiftçilerin zararını karşılamak için 12 milyar dolar tutarında acil yardım desteği kararı almıştı. Bu açıdan Çin’in boşalttığı yerin Avrupa piyasası tarafından doldurulması hedefleniyor.

Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’ın bu sözleri nasıl yerine getireceği ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta Avrupa Komisyonu’nun doğrudan bu ürünleri almaya yetkisi ve imkanı yok. Bu ürünlerin ticaretinin şirketler tarafından yapılması gerekiyor ve şirketleri bu yönde zorlamak da pek mümkün görünmüyor. Buna karşın Çin’in soya fasülyesini Brezilya’dan almaya başlaması nedeniyle AB şirketlerinin bu yönde eğilim göstereceği bekleniyor. Zaten Amerikan soya fasülyesine AB gümrük vergisi uygulamıyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz konusunda da halihazırda Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amaçlı kararlar alınmış ve sıvılaştırılmış doğal gazının ikmali için işletmeler inşa edilmeye başlanmış, Hırvatistan’da bir liman devreye girmişti. Bu da zaten sıvılaştırılmış doğal gazın daha fazla alınacağını gösteriyor.

GÖRÜŞME BAŞARILI OLDU MU?

Yani, Juncker her ne kadar ABD’ye bir anlaşmaya varmak için geldiğini belirtip görüşmenin sonunda anlaştıklarını belirtse de anlaşmanın içeriği ve başarısı tartışmaya açık. Yine, esas hedefin sıfır gümrük vergisi olduğu ve serbest ticaretin zafer kazandığı öne sürülse de AB tarafında bilhassa Fransa hem ABD ile AB arasında yeni bir ticari müzakere sürecinin başlamasına karşı çıkıyor hem de ABD’nin tehditlerinin sürekli ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.

TRUMP'IN DİPLOMATİK 'SANATI'

Trump’ın artık klasikleşmeye başlayan diplomasi kurallarından uzak, oldukça abartılı ve sert söylemlerle karşıdakini hedef alıp sonra onları anlaşmaya zorlayıp güzel sözlerle övme “sanatını” NATO’dan sonra AB’ye karşı da uyguladığı ve Juncker’ın ziyareti ve verdiği sözlerle en azından iç kamuoyunda tuttuğunu koparan ve çelik ve otomotiv sanayisi ile tarımın koruyucusu görünümünü korumaya çalıştığı öne sürülebilir. Ancak Avrupa Birliği gibi çok farklı çıkar çatışmalarının çözülmeye çalışıldığı bir platformun bu tür saldırılara karşı net karşılık verip vermeyeceği ise tartışmaya açık.