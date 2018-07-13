Trump ile İngiltere Başbakanı May arasında görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, dün geldiği Londra’da İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

Dün NATO Zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'yi ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

İki lider görüşmenin basına açık olan bölümünde kısa bir açıklama yaptı. İlk sözü alan ev sahibi May, İngiltere ile ABD arasındaki “özel ilişki” ve olası bir ticaret anlaşması da dahil olmak üzere “görüşülecek çok şey” olduğunu söyleyerek “ABD ile birlikte çalıştığımız dış politika ve savunma ve güvenlik konularını tartışacağız” dedi.

May’in rezidansına helikopter ile gelen ve "İngiltere ile güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını" söyleyen Trump ise "oldukça verimli 2 gün geçirdiklerini" iddia etti. “Dün akşam geldik ve birlikte akşam yemeği yedik. Bir buçuk saat konuştuk ve gerçekten güzel bir şeydi. Bugün ticari, askeri, terörle mücadele konularını konuşuyoruz. İlişkilerimiz son derece güçlü” ifadelerini kullandı.

Trump, İngiltere temaslarını sürdürürken, başkent Londra’nın çeşitli bölgelerinde de Trump karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. Tepkisini göstermek isteyen halk, Parlamento Meydanı'nda havada bir balon "Trump bebek" uçuruyor.