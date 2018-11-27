Trump ile Erdoğan Arjantin'de görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de gerçekleşecek olan G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Arjantin’de gerçekleşecek olan G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıklandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını duyuruldu. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarını ardınan konuşan Trump, "Bin Selman'ın haberinin olup olmadığını bilmiyorum" demişti.

Zirve boyunca altı lider ile ikili görüşme gerçekleştirileceği belirtilen ABD Başkanı’nın Almanya, Arjantin, Japonya’nın yanı sıra Rusya ve Çin liderleri ile görüşecek olması dikkat çekti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig ile iki ülke arasında ticari ilişkilerin gerilmesinin ardından ilk defa görüşecek.