Trump, iki bin 500 cihatçıyı Avrupa’ya salmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de yakalanan 2,500 IŞİD üyesinin AB tarafından alınmadığı takdirde Avrupa’ya salacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve müttefikleri tarafından esir alındığını belirttiği 2,500 kadar IŞİD üyesini, AB kabul etmediği takdirde serbest bırakacaklarını açıkladı.

Avrupa kökenli IŞİD üyelerinin AB’ye geri dönmesi gerektiğini belirten Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde yaptığı açıklamada “Her zaman çevrede birileri olacak, ama şimdi 10,000’in – 2,500’ün üzerinde IŞİD üyesini yakaladık ve bunları Avrupa’nın almasını istiyoruz. Bunlar Avrupa’nın Fransa’nın, Almanya’nın çeşitli bölgelerine gidiyordu” sözlerini kullandı.

ABD Başkanı “Sonuçta elimizde binlerce IŞİD üyesi var ve görelim ki Avrupa bunları alsın. Ama eğer almazlarsa onları muhtemelen salacağız” dedi.

ABD Başkanı daha öncesinde de 800 IŞİD üyesini AB’nin ‘geri alması’ gerektiğini aksi takdirde cihatçıları salacaklarını söylemişti.