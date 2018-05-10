Trump için Nobel Barış Ödülü başvurusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü alması için başvuruda bulunuldu. Ödüle sebep olarak Trump'ın "Kore'de aracılık yapması" gösteriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kore'de aracılık yapması" sebebiyle Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini savunmuştu.

New York Times'ın haberine göre, açıklaması alay konusu olan Trump'ın 2019 Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı gerçek bir ihtimal haline geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nden 19 Cumhuriyetçi aday ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Trump'ın adaylığı için resmen başvuruda bulundu.

Donald Trump, açıklamasında "herkesin ödülü kazanması gerektiğini söylediğini", ancak "kendisinin istediği ödülün dünyanın zaferi olduğunu" söylemişti.

Suriye'de, Libya'da ve Yemen'de istikrarsızlaştırıcı operasyonlar başlatan eski ABD Başkanı Barack Obama'ya barış ödülü veren Nobel komitesinin Trump'a da aynı ödülü verip vermeyeceği ise merak konusu.