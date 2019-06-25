Trump hakkındaki taciz iddiasını böyle yanıtladı: Tipim değil bir kere

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine cinsel taciz ettiği iddiasında bulunan E. Jean Caroll için 'Birincisi, benim tipim değil; ikincisi, böyle bir şey hiç olmadı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, E. Jean Caroll'un yayınlanan kitabında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarına yanıt verdi.

New York Times'ta yer alan habere göre Trump, Caroll'un hikaye uydurduğunu belirtti. Trump, "Tamamen yalan söylüyor. Kadın hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İnsanların böyle şeyler söyleyebilmesi korkunç" dedi. Capital Hill etkinliğinde konuşan Trump, "Tüm samimiyetimle söylüyorum: Birincisi, benim tipim değil; ikincisi, böyle bir şey hiç yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

E. Jean Caroll, "Erkeklere Neden İhtiyaç Duyarız Ki" adlı kitabında, Trump'ın 90'lı yıllarda kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtiyor.

CNN'e röportaj veren Caroll, Trump'ın Manhattan'da bir soyunma kabininde kendisini duvara çarptığını ve mücadele sonucu kendisinden kurtulmayı başardığını iddia etmişti.