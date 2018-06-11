Trump, Güney Kore lideri Moon ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur’daki tarihi zirve öncesinde Güney Kore lideri Moon Jae-in ile telefonda görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray, iki liderin tarihi zirve öncesi yaptığı telefon görüşmenin hakkında daha sonra bilgi verileceğini belirtti.

Öte yandan, Güney Koreli haber ajansı Trump ve Moon’un yarımadadaki "nükleer sorunu" değerlendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Singapur'da yarın bir zirve gerçekleştirecek.