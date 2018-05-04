Trump: Görüşmenin yeri ve zamanı belli

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-Un ile yapacakları tarihi zirvenin yeri ve zamanın belirlendiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi, ABD-Kuzey Kore zirvesinin yeri ve zamanı için taraflar arasında anlaşamaya varıldığını açıkladı. Teksas’a yapacağı gezi öncesi Beyaz Saray'da basının sorularını cevaplayan Trump, Kuzey Kore ile gerçekleştirecekleri tarihi zirve ile alakalı “Şu an için tarih ve yer belli, yakın zamanda bunu duyuracağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, daha önce yaptığı bir açıklamada iki ülke arasında gerçekleşmesi planlanan tarihi zirvenin, KDHC lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- İn'in bir araya geldiği silahsızlandırılmış bölgede yapılmasını önermişti.