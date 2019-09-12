Trump görevden aldığı Bolton’u KDHC ve Venezuela konusunda suçladı

ABD Başkanı Trump, görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un KDHC konusundaki tutumunun ‘tam bir facia’ olduğunu, Venezuela konusunda ise ‘çizgiyi aştığını’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u suçlayarak, eski danışmanının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) politikasının “tam bir facia” olduğunu, Venezuela konusundaki tutumunun da “çizgiyi aştığını” söyledi.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Bolton’un yönetimdeki “önemli kişiler”le de anlaşamadığını belirtti.

Bolton’un “yanlışlar yaptığı”nı söyleyen Trump, bunlardan birinin KDHC'ye Libya modelini önererek tüm nükleer silahları tek taraflı olarak teslim etmesini istemesi olduğunu belirtti.

Bolton’un bu önerisini “facia” diye niteleyen Trump, “Bunu Kuzey Kore ile anlaşma yapmak için kullanıyor. Kim Jong-un’u bundan sonra söylediklerinden ötürü suçlamıyorum. Bu sert olmak meselesi değil, zeki olmamak meselesi” dedi. KDHC bu öneri üzerine Bolton’u “savaş çığırtkanı” ve “insanlığın yüzkarası” olarak nitelemişti.

ABD Başkanı Trump, Bolton’la Venezuela konusunda da anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi ancak ayrıntıya girmedi. Trump Bolton’un Venezuela konusunda “çizgiyi aştığı”nı belirterek “Sanırım haklı olduğum kanıtlandı” dedi.

ABD’nin İran’a ve Venezuela’ya müdahaleciliğinin "şahin" savunucularından Bolton’un ardından Trump'a İran’a yaptırımları hafifletip BM Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu. Trump bu soruya “Ne olacağını göreceğiz” diye karşılık vermekle yetindi. Trump Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya ise yanıt vermedi.

