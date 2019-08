Trump, Google’a rakibi lehine spekülasyon yapmaktan dava açacak

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerinde müdahil olduğu gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump, Google’a dava açmaya hazırlanıyor. Trump’a göre Google, demokratların adayı Hillary Clinton’a 16 milyon oy sağladı.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Vay canına, rapor yayınlandı! Google, 2016 Seçiminde Hillary Clinton için 2,6 milyon ila 16 milyon oyu manipüle etti! Bu bir Trump destekçisi tarafından değil, bir Clinton destekçisi tarafından gerçekleştirildi! Google’a dava açılmalı. Benim zaferim düşündüğümden bile büyüktü!” sözlerini kullandı.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019