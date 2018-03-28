Trump göçmenlerin nüfus sayımına katılmasını istemiyor

Trump'ın göçmenleri dışında tutacağı bir nüfus sayımı projesiyle Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu eyaletlerden Kongre'de daha fazla sandalye çıkarmayı planlaması tartışma konusu oldu.

ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımına ilişkin Trump'ın yeni kararı tartışma konusu oldu. Yapılacak nüfus sayımına getirilmek istenen "vatandaşlık statüsü bildirimi" zorunluluğuyla birçok göçmenin nüfus sayımının dışında tutulmak istendiği, böylece Cumhuriyetçiler'in fazla olduğu eyaletlerden çıkacak delege sayısının Trump'ı güçlendireceği aktarıldı.

New York Times'ın haberine göre, Trump yönetimi, nüfus sayımının bütünlüğünü tehlikeye atmakla suçlanıyor. Trump'ın "vatandaşlık statüsü bildirme" hilesiyle göçmenleri nüfus sayımından uzak tutarak Cumhuriyetçiler'in yoğun olduğu bölgelerden daha fazla sandalye kazanmayı amaçladığı öne sürüldü.

Adalet Bakanlığı'nın her yıl yapılan Amerikan Toplum Araştırması aracılığıyla vatandaşlık verilerine erişebilmesi mümkünken böyle bir nüfus sayımı yapılması "kötü niyet" olarak yorumlandı. Göçmenlerin her gün sınır dışı edilme tehlikesini hissederken nüfus sayımı çalışanlarına güvenemeyeceği de yorumlar arasında yer aldı.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un geçtiğimiz pazartesi günü açıkladığı "yeni nüfus sayımı" kararı sonrası ilk itiraz savcılıktan geldi. Kaliforniya eyaleti başsavcısı Xavier Becerra, bu şekilde bir sayımın nüfus bütünlüğünü tehlikeye attığını ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak karşı dava açtı.

İlk itirazın Kaliforniya eyaletinden gelmesi tesadüf değil. Söz konusu nüfus sayımı biçiminin gerçekleşmesi halinde göçmenlerin yoğun olduğu Kaliforniya'da güçlü olan Demokratlar'ın Kongre'deki temsil oranının azalması mümkün hale gelecek.

Nüfus sayımı ayrıca 600 milyar dolarlık federal harcamaların akıbetini de belirler nitelikte.

ABD'de "vatandaşlık statüsü bildirimi" istenen son nüfus sayımı 1950'de gerçekleşmişti.