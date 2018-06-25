Trump: Göçmenleri geldikleri yere geri göndermeliyiz

'Sıfır tolerans' politikalarına gelen tepkilerin ardından politikalarda yumuşamaya giden Trump, Twitter'dan göçmen karşıtı mesajlar paylaştı.

Trump, Twitter'da göçmenleri hedef alarak “Birisi ülkeye yasadışı giriş yaptığında mahkeme sürecine girmeden derhal geldikleri yere geri göndermeliyiz” mesajını paylaştı.

Trump, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına gelen tepkilerin ardından göçmen politikalarında yumuşamaya gitmişti.

Ancak Trump, son konuşmalarında şu anki ABD yasalarına tüm dünyanın güldüğünü belirterek daha sert yasal önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın son Twitter gönderileri ise büyük tepki topladı.

Trump, haftasonu yetkililere göçmen çocukları aileleriyle buluşturma talimatı verdiğini belirtmişti. Kaynaklar, 500 çocuğun ailelerine kavuştuğunu bildirdi. Ancak geri kalan çocukların ailelerine nasıl kavuşacağının belirsizliğini koruduğu söyleniyor.

Trump, “sıfır tolerans” politikalarına gelen tepkilere karşılık yine haftasonu göçmenler tarafından öldürülen ABD'li aileleri ziyaret etmişi.