Trump göçmen yasalarında inatçı: Hükümeti kapatmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar göç yasalarındaki ana değişiklikleri kabul etmezlerse federal hükümeti kapatacağını söyledi.

Göçmen karşıtı politikalarıyla sürekli gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de hükümeti tehdit etti.

Twitter hesabından yazdığı iletide, ABD sınırına örmek istediği duvarı da içeren göç yasasını Demokratların kabul etmemesi halinde hükümeti kapatacağını söyledi. Göçmen düzenlemelerindeki piyango, yakalama ve serbest bırakma gibi göç alım süreçlerinden kurtulmaları gerektiğini belirten Trump, ayn zamanda ülkelerine 'büyük' insanların gelmesine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Meksika sınırına örülecek 25 milyar dolarlık skandal duvar projesini de içinde barındıran göç yasasındaki değişikliklerde ısrarcı olan Trump'ın bu çıkışı Kongre'de Cumhuriyetçi adayların çoğunlukta olduğu göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekti.

HÜKÜMET KAPATMA NEDİR?

ABD'nin yönetim sistemine göre, Kongre bir yasayı geçirmediğinde ya da Başkan bir yasayı onaylamadığında ve bütçe onayını gerçekleştirmediğinde hükümet kapatma işlemi gerçekleşebilir. Kapatma gerçekleştiğinde birçok devlet ajansında çalışan personel açığa, beklemeye alınabilir ve ciddi krizlere neden olabilir. Kamu çalışanlarına ciddi kısıtlama getiren, Furlough olarak da adlandırılan bu süreçte acil durumlar için istihdam edilen personel dışındaki çalışanlar etkisizleştiriliyor.