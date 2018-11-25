Trump göçmen konvoyunu hedef aldı: Yakala ve tutukla

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma amacıyla yola çıkan binlerce kişilik göçmen konvoyunu hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, 'gerekirse' ülkesinin güney sınırı tamamen kapatacağını belirterek 'Politikamız belli: yakala ve tutukla' dedi.'

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma amacıyla yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika’yı geçerek ABD sınırına doğru yol alırken ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

Mahkeme onayı olmadığı sürece hiçbir göçmenin ülkeye alınmayacağını vurgulayan Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız 'yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullandı.

'SINIRI TAMAMEN KAPATIRIM'

Trump, göçmenlerin Meksika'da kalacağını belirterek gerekli görülmesi halinde güney sınırlarının tamamen kapatılacağını kaydetti.

Donald Trump, "ABD'nin onlarca yıldır süren tacizden sonra artık bu pahalı ve tehlikeli duruma müsamaha göstermesinin bir yolu yok!" ifadesini kullandı.

'MEKSİKA İLE ANLAŞMAYA VARILDI'

Washington Post gazetesinde bugün yer alan haberde, Trump yönetiminin Meksika’da göreve gelmek üzere olan yeni hükümetle anlaşarak ABD'ye iltica etmek isteyen göçmenlerin ABD sınır güvenlik görevlilerince yasal işlemleri yapılana kadar Meksika'da bekleyecekleri ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Meksika hükümetinin Dışişleri Bakanı adayı Olga Sanchez, iddiayı reddederek herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen kervanına 7 binden fazla kişi katıldı, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğu tahmin ediyor.

Trump, göçmenlere karşı ABD ordusunu harekete geçirdiğini belirterek sınıra 10 binin üzerinde asker yerleştirileceğini açıklamış, “taş atanları vururuz” demişti. ABD'nin çeşitli bölgelerinden aşırı sağcı paramiliter grupların da göçmenlere karşı sınıra aktığı bildirilmişti.