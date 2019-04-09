Trump, Gizli Servis direktörünü görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Gizli Servis direktörü Randolph 'Tex' Alles'i görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gizli Servis direktörü Randolph "Tex" Alles'i görevden aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan ismini vermeyen bir yetkili önceki gün Bakan Kirstjen Nielsen'in istifasının ardından gelen bu adımın bakanlıktaki "neredeyse sistematik bir tasfiye"nin işareti olduğunu söyledi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders ise yaptığı açıklamada "Alles son iki yıl içinde görevini büyük başarıyla gerçekleştirdi. Başkan, bu ülkeye kırk yılı aşkın bir sürede yaptığı hizmetler için kendisine müteşekkir. Başkan Trump, görevinden kısa bir zaman sonra ayrılacak olan Alles'in yerine uzun süredir Gizli Servis üyesi olan James M Murray'i Mayıs ayında direktör olarak atayacak" dedi.

Gizli Servis üyeleriyle görüşen Alles ise "Medyada kovulmama ilişkin şüphesiz birçok haber duymuşsunuzdur, ancak size temin ederim ki durum böyle değil. İç Güvenlik Bakanlığı'nda liderlik değişimi zaten uzun zamandır konuşulan bir şeydi" ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, 7 Nisan pazar günü görevinden istifa etmişti.

