Trump Genelkurmay Başkanı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Genelkurmay Başkanı adayı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i Genelkurmay Başkanı adayı olarak göstereceğini duyurdu.

ABD ordusunda kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle bilinen Milley, daha önce Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015 yılında eski Başkan Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde iki yıl daha uzatılmıştı.

Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.