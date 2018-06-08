Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

Twitter'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla tartışan ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde iklim değişikliği ve çevre konulu oturumlara katılmayacağı açıklandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı liderlerle tartışma yaşaması nedeniyle, Kanada'da yapılan G7 zirvesinden birkaç saat erken ayrılacağını açıkladı.

Trump'ın iklim değişikliği ve çevre konulu oturumları atlayacağı, bu oturumlara Trump'ın yerine yardımcısının katılacağı belirtildi.

ABD Başkanının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla Twitter'da tartışma yaşadığı biliniyor.

Trump, Twitter'da “ABD'ye yüksek gümrük vergileri uyguladıklarını ve para dışı engeller koyduklarını lütfen Başbakan Trudeau ve Cumhurbaşkanı Macron'a söyleyin. Avrupa Birliği'nin ABD ile ticarette 151 milyar dolar ticaret fazlası var, Kanada ise çiftçilerimizi ve diğerlerini saf dışı bırakıyor. Yarın onlarla karşılaşmayı dört gözle bekliyorum” mesajını paylaştı.

Trump, daha sonra yine Twitter'da Trudeau'yu hedef alarak kendisini “öfkeli” olarak niteledi.

ABD'nin Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'ne geçen hafta uygulamaya başladığı ek gümrük vergileri, müttefik ülkelerin sert tepkisine neden olurken, çoğu ülke misilleme niteliğinde önlem alacaklarını açıklamıştı.

Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, “Ortada anlaşmazlıklar var. Kendisi (Trump) hazırlandı, onlarla konuşacak” açıklamasını yaparken yaşanan gerginlikleri “aile içi tartışma” olarak niteledi.