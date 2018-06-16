Trump G7 zirvesinde terör estirmiş

Kanada'da gerçekleşen G7 zirvesine ilişkin ayrıntılar basına yansımaya devam ediyor. Trump konuşurken diğer liderlerin kendilerini zor tuttuğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 zirvesine ilişkin ayrıntılar basına yansımaya devam ediyor. Zirve sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Japon ve Fransız liderlerle polemiğe girdiği ve diğer liderlerin tepkisini çektiği belirtiliyor.

Wall Street Journal'ın (WSJ) deneyimli bir AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre, diğer liderler Trump konuşurken kendilerini diplomatik krize yol açmamak için zor tuttular. AB yetkilisinin aktardığına göre, G7 zirvesi sırasında "herkesin Trump'tan irite olduğu ancak akılcı ve sakin kalmaya çabaladığı hissediliyordu."

'SANA 25 MİLYON MEKSİKALI YOLLAYABİLİRİM'

WSJ'nin haberine göre, Trump zirve sırasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ticaret ve göçmen sorunu konularında tartışmaya girdi ve Japon lideri adeta azarladı.

İddiaya göre, Trump göçmen sorunu konusunda Japon lidere, "Şinzo, senin böyle bir sorunun yok ama ben sana 25 milyon Meksikalı yollayabilirim. O zaman kısa sürede koltuğundan olursun" dedi.

'BÜTÜN TERÖRİSTLER PARİS'TE'

Ayrıca WSJ'nin haberinde Trump'ın Fransız lider Emmanuel Macron'u da terörle mücadele ve İran'la ilişkiler başlığında ilginç ifadelerle eleştirdiği belirtildi. Habere göre, Macron'u hedef alan Trump, "Bunları biliyor olmalısın Emmanuel çünkü bütün terörisler Paris'te" diye konuştu.

ABD Başkanı'nın, gümrük politikası konusunda kendisini eleştiren Avrupa Komüsyonu Başkanı Jean-Calude Juncker'e de yüklendiği belirtildi. AB'nin ABD'li teknoloji devlerine karşı tavrını eleştirirken Juncker'e "vahşi katil" dediği kaydedildi. İddiayı onaylayan Juncker ise Telegraph gazetesine verdiği görüşte, Trump'ın bu ifadelerle kendisine iltifat etmeye çalıştığına inandığını söyledi.

Beyaz Saray ya da ABD Başkanı'ndan WSJ haberine ilişkin bir yorum gelmedi. Donald Trump ise dün Twitter'da medyayı G7 zirvesindeki gerginlikleri abartmakla eleştirmişti.