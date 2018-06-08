Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı

ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada ''İsteseniz de istemeseniz de G7 zirvesinde Rusya olmalı'' dedi.

2014'teki Ukrayna/Kırım krizi gerekçe gösterilerek Rusya'nın üyeliği askıya alınmasıyla G8, G7'ye dönüşmüştü. "Eskiden G8'di, çünkü Rusya içindeydi, artık Rusya içinde değil… Ama Rusya bu toplantıda hazır bulunmalıydı" diyen Trump, zirvede liderlere Rusya'nın dahil edilmesi tavsiyesinde bulunacağını söyledi. Trump "İsteseniz de istemeseniz de, siyaseten doğru olmayabilir, ama yönetmemiz gereken bir dünya var. Eskiden G8 olan G7, Rusya'yı dışarı attı, ama Rusya'yı geri almalı, çünkü müzakere masasında Rusya'yla olmalıyız" diye konuştu.

RUSYA: BİZ BAŞKA FORMATLARA ODAKLANIYORUZ

Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan yanıt geldi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Kremlin’deki basın toplantısında konuşan sözcü Dmitriy Peskov, ABD Başkanının Rusya'nın geri çağrılarak G8 formatına geri dönülmesiyle ilgili sözleri konusundaki bir soruya "Biz başka formatlara odaklanıyoruz" yanıtını verdi.

Bu hafta Peskov, G8 formatının Rusya açısından güncelliğinin giderek azaldığını, Rusya’nın aktif rol aldığı G20’nin önemininse hızla büyüdüğünü söylemişti.

İTALYA HÜKÜMETİNDEN DESTEK

İtalya'da yeni kurulan hükümettense Trump'a destek geldi. Popülist 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig’in oluşturduğu koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte, ilk kez katılacağı G7'de Trump'ın teklifi için Twitter'dan şöyle yazdı: "ABD Başkanı'yla hemfikirim. Rusya G8'e geri kabul edilmeli. Bu, herkesin çıkarına."