Trump G20 basın toplantısını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, G20'de gerçekleştireceği basın toplantısını iptal etti. Resmi sebep olarak eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un ölümü gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump, G20'de gerçekleştirmesi planlanan basın toplantısını iptal etti. Trump'ın zirveyi ölen eski George H. W. Bush'a duyduğu saygıdan dolayı iptal ettiği öne sürüldü.

Açıklamada "Bush ailesine ve eski ABD Başkanı George H. W. Bush'a duyulan saygıdan dolayı" toplantının iptal edildiği söylendi.

Bush, Cuma günü 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

RUSYA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Resmi açıklamaya karşın, ABD basınında Trump'a yönelik Rusya soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Trump ve yardımcılarının ABD Başkanı'nın Rusya'yla işlerine ilişkin çok sayıda yalan söylediği, FBI ve ABD Kongresi'ne yalan beyanlarda bulunduğu aktarılıyor.

Trump'ın eski avukatı Michael D. Cohen, mahkemede yalan beyan iddiasını doğrulayarak, "Trump'a bağlılığı" sebebiyle, "ABD Başkanı'yla çelişmemek" için yalan söylediğini öne sürmüştü.

Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesini de iptal eden Trump'ın, basın toplantısını sorulardan kaçınmak için iptal etmiş olabileceği söyleniyor.