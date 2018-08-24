Trump, Ford'un üst düzey yöneticisini KDHC'ye özel temsilci atadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ford motor şirketinin uluslararası ilişkiler sorumlusu yardımcısı Steve Beguin'in KDCH'ye özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ford motor şirketinin uluslararası ilişkiler sorumlusu yardımcısı Steve Beguin'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Bakan Pompeo, Beguin'le birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı'nda basına açıklama yaptı.

Pompeo, Beguin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın KDHC özel temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Beguin'in, Trump'ın "Kuzey Kore politikası doğrultusunda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerden sorumlu olacağına" dikkat çeken Pompeo, bu ismin daha önce Kongrede ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Ulusal Güvenlik ekibinde üst düzey görevler yaptığını belirtti.

Bakan Pompeo, gelecek hafta Beguin'le birlikte KDHC'ye gideceğini açıkladı.

ABD'nin KDHC temsilciğini yapan Joseph Yun, mart ayında bu görevinden ayrılmıştı.