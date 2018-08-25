Trump Filistinlilere yardım programından 200 milyon dolar daha kesti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere yardım programından 200 milyon dolar daha kesinti yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilere yardım programından 200 milyon dolar daha kestiği açıklandı. Trump, geçen Ocak ayında da BM’nin Filistinlilere yardım fonuna olan katkısından büyük bir miktar kesinti yapmıştı.

Filistin’in ABD Büyükelçisinin, Donald Trump yönetimini "barış karşıtı" olarak suçlamasının ardından ABD yönetimi, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yapılması öngörülen yardımdan 200 milyon dolardan fazla bir kesinti yaptığını açıkladı.

Üst düzey bir yetkili kesintinin, Filistin bölgeleriyle ilgili yardım programlarının gözden geçirilmesinden sonra Başkan tarafından verilen talimatla yapıldığını söyledi. Adı açıklanmayan ABD’li yetkili, daha önce Batı Şeria ve Gazze’deki programlar için ayrılan fonun başka yerlerdeki daha öncelikli projelere tahsis edileceğini söyledi.

ABD geçen Ocak ayında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı UNRWA’ya katkısında önemli oranda kesinti yapmıştı. Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından ve Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra ABD ile Filistin yönetimi arasındaki ilişkiler bozulmuştu.